“Ma che vuol dire?”, aereo contro Tommaso al GF: ecco la sua reazione – VIDEO

Nel pomeriggio movimentato della Casa più spiata d’Italia, un nuovo aereo ha catturato l’attenzione degli inquilini del Grande Fratello. Si tratta del quinto messaggio aereo della giornata, questa volta dedicato a Maica Benedicto e Tommaso, con la scritta: “MAICA REINA IT ES ❤️ TOM WE KNOW”.

Aereo contro Tommaso al GF: ecco la sua reazione

Il messaggio ha suscitato curiosità e sorpresa tra i concorrenti, che si sono affrettati a raggiungere il giardino per leggere e interpretare lo striscione. Tommaso, visibilmente confuso, ha cercato di comprendere il significato del messaggio, senza però arrivare a una conclusione chiara. Nonostante i dubbi, il concorrente ha mostrato un sorriso accennato prima di rientrare in Casa.

Cosa significa il messaggio?

Le parole enigmatiche hanno scatenato il dibattito sia tra i concorrenti che tra i fan sui social. Mentre alcuni ritengono che il riferimento a “Maica reina” sia un tributo alla popolarità e alla leadership della ragazza che ha partecipato al Gran Hermano, il “Tom we know” sembra suggerire un messaggio di sostegno o un riferimento a qualcosa di non ancora emerso chiaramente nel reality.

La scheda di Tommaso

Tommaso Franchi ha 24 anni, vive a Siena ed è un idraulico.

Siena è la città natale di suo papà mentre la mamma, è inglese e sua nonna vive in India per scelta. Nonostante sia nato quando i genitori erano già erano separati, i legami familiari sono ben saldi e i rapporti ottimi. Tommaso ama portare avanti le tradizioni di famiglia, infatti fa parte del Consiglio della contrada della Tartuca. Nella vita ha fatto anche il cuoco e lavorato in stabilimenti balneari.

È single e ama divertirsi, senza legarsi troppo sentimentalmente.