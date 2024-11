Il clima nella Casa del Grande Fratello si fa sempre più teso. L’arrivo di un aereo con un messaggio destinato a Shaila Gatta e Javier Martinez ha creato scompiglio, mostrando ancora una volta l’influenza dei fan all’interno del reality. Il messaggio, firmato con l’hashtag #shavier, recitava: “Per ogni azione una reazione, noi con J” – un chiaro segno del supporto della fanbase a Javier.

La reazione di Javier non si è fatta attendere: l’ex tentatore ha commentato con sarcasmo, “I poveri illusi che ci credevano, ti ricordi?”, mentre Shaila ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo, ringraziando i fan per il loro continuo supporto.

“Grazie che ci seguite sempre. A me sembra comunque una dimostrazione d’affetto”, ha detto Shaila, suscitando un’ulteriore risposta stizzita da parte di Javier, che ha ribadito: “Ma tu che c’entri? La parte con Sha? Penso che non ha molto senso”.

Poco dopo, un secondo aereo ha sorvolato la Casa, sempre in supporto di Javier Martinez. Stavolta, il messaggio recitava: “La flotta Shaviers è con te”.



Questa nuova dimostrazione di sostegno ha entusiasmato Javier, che ha ironizzato dicendo che, una volta fuori dalla Casa, vorrebbe organizzare una cena con tutti i fan: “Io l’ho detto appena esco da qui andiamo a cena tutti insieme… Shaila no, ma andiamo a cena tutti insieme”.

Dal canto suo, Shaila ha cercato di mantenere il sorriso, ringraziando comunque il pubblico per la vicinanza.

Tuttavia, il suo atteggiamento distaccato non è stato apprezzato dal suo attuale interesse amoroso, Lorenzo Spolverato, che ha subito chiesto un confronto:

Quella era una reazione di quieto vivere giusto? La vera reazione qual è? Star lì e guardare o non guardare? Devi essere te stessa, non ti conosco. È successo tutto questo, sono qui a viverlo con te e vedo una reazione che non mi aspetto. Non so fino a che punto quella reazione è stata davvero per quieto vivere e non te ne potevi stare seduta. Lo volevi vedere questo aereo?

Shaila ha cercato di aggiustare il tiro:

Io non so rispondere a questa domanda, l’ho guardato perché per me era una reazione carina per le persone. Non mi sento di aver fatto una cosa sbagliata, mi dispiace che tu la stia prendendo in questo modo, ma non è una cosa che mi appartiene.

La prossima volta che arriva un aereo con questo hashtag mi chiudo nel ce*so e va bene così. Mi segrego nel bagno. Te l’ho spiegato era anche per il pubblico che mi sono alzata. Adesso cosa ho fatto con Yulia? Mi sono alzata e sono andata a vedere. Sono passate quasi tre settimane, sai che in questa casa il tempo…