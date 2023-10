Negli ultimi giorni ben due aerei dedicati ad Heidi Baci (sabato scorso ospite di Verissimo) sono volati sulla Casa del Grande Fratello. Sebbene la giovane non sia più una concorrente del reality, dopo aver deciso di uscire volontariamente a causa delle forti pressioni di Massimiliano Varrese e preoccupata per la salute della madre, Heidi continua a far ‘tremare’ molti inquilini.

Aerei per Heidi: la reazione di Fiordaliso e Massimiliano Varrese

L’arrivo degli aerei per la Baci hanno sollevato non pochi dubbi nella Casa ed anche qualche malumore di troppo. Da Massimiliano a Fiordaliso, in tanti si sono domandati perché si continuasse a parlare ancora di Heidi.

L’argomento è diventato così prioritario da continuare a parlarne anche alla vigilia della nuova puntata, che vede il televoto eliminatorio. E le paure degli inquilini sono aumentate ancora di più.

* passaggio dell'aereo Heidi "l'Italia è con te"* Fiorda: "Meglio per lei"

Rosy: “Non c’entra nulla secondo me”

Fiorda: "Mi fa piacere per lei, ma io non sò d'accordo" MISA CHE QUALCUNO QUI STA ROSICANDO ?#grandefratello #gf

Fiordaliso, ad esempio, parlando con gli altri gieffini ha commentato dubbiosa:

Avete visto l’aereo per Heidi? Vuol dire che fuori c’è casino per questa cosa qui, quindi tutti sono con Grecia per quello che lei ha detto contro Max anche per il video. Cioè vi rendete conto? Per forza dopo la puntata… Per quello che ti dico che Grecia non esce. Perché lei è andata contro, capito? C’è una fazione che è per Heidi ma anche bella potente.

A non stare tranquillo è principalmente Massimiliano Varrese che dopo l’aereo, parlando con Angelica e gli altri inquilini ha commentato:

Non sto tranquillo per gli aerei che son passati. Però anche basta eh? Mi sembra che si sia chiusa… più chiaro di così, che dobbiamo fare?