“Adua Del Vesco vicino a Zenga è grassa”: Rosalinda Cannavò zittisce l’hater in modo perfetto

I leoni da tastiera colpiscono ancora ma Rosalinda Cannavò non le manda di certo a dire. Come spesso accade chi si nasconde dietro a finti nomi senza volto sui social tende a colpire sull’aspetto fisico o sui “punti deboli” dei Vip, che non di rado seguono sui social.

“Adua Del Vesco vicino a Zenga è grassa”: Rosalinda Cannavò contro i leoni da tastiera

Questa volta l’hater ha attaccato Rosalinda Cannavò facendo uno squallido paragone fisico con il fidanzato Andrea Zenga e cercando di sminuirla con un commento vergognoso al quale l’attrice siciliana ha voluto replicare a tono. Il commento recita:

Certo che Adua Del Vesco vicino a quel fisicato di Zenga è proprio grassa.

Rosalinda ha voluto replicare direttamente attraverso le sue Instagram Stories postando la sua risposta al commento:

Guarda, meglio ‘grassa’ come mi definisci tu, che cafona/e e ineducata/o come te. Viva le mie rotondità e quelle di tutte le donne. Tiè!

E al fine di far comprendere meglio il messaggio la Cannavò ha allegato un bel gesto dell’ombrello all’autore del commento fuori luogo riuscendo a zittirlo definitivamente.