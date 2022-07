Niente GF Vip per Adriana Volpe, che dopo aver affiancato Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista nella passata edizione del reality, non è stata riconfermata nel suo ruolo di commentatrice in studio. A prendere il suo posto, come ormai ufficializzato, sarà infatti Orietta Berti, divenuta il nuovo volto Mediaset della prossima stagione tv.

Adriana Volpe torna in tv dopo il GF Vip: ecco cosa condurrà

Non tutti i mali vengono per nuocere, però, dal momento che Adriana Volpe ha trovato velocemente una nuova collocazione. A renderlo noto è stato People Tv che svela i nuovi progetti della conduttrice.

A quanto pare Adriana Volpe sarà al timone di un nuovo format che si intitola “In&Out”. La conduttrice non sarà da sola ma sarà affiancata da due volti noti del piccolo schermo: Federico Fashion Style, inizialmente dato come possibile concorrente della prossima edizione del GF Vip, e Valeria Marini. Sui loro ruoli la pagina Instagram ha svelato:

Il ruolo di Federico Lauri sarà quello di “trasformare” chi non si sente a suo agio tra la gente (una sorta di ‘Brutto anatroccolo?’, ndr). In ogni puntata il protagonista sarà uno sconosciuto al pubblico che, oltre ad avere l’occasione di raccontarsi senza filtri, avrà il privilegio di esser al centro di una serie di sorprese. Nel cast ci sarà anche Valeria Marini in un ruolo del tutto inedito e come sempre… ‘Stellare’.

Le registrazioni del nuovo programma che vedrà il ritorno alla conduzione di Adriana Volpe dovrebbero prendere il via proprio oggi, mercoledì 6 luglio, presso gli studi di Gold Tv a Roma.