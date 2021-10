Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, intervistate tra le pagine di Chi Magazine, hanno svelato quale concorrente amano maggiormente (e quale non apprezzano) nella Casa del Grande Fratello Vip.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: preferiti e “odiati” del Grande Fratello Vip

Ad aprire le danze ci pensa Sonia Bruganelli che fa il tifo per Soleil Sorge anche se non le risparmia qualche critica per alcuni suoi comportamenti nel corso delle prime serate in diretta del Grande Fratello Vip:

Il personaggio che amo di più di questo GF Vip? Soleil perché è strafottente, arrogante. Forse dovrebbe recitare meglio, quando parlava con Gianmaria e alzava la gonna per far vedere lo spacco non era proprio da Oscar. Ha avuto tutte contro, ma lei ha la consapevolezza di piacere proprio per quello che fa. Quello che mi piace meno? Da spettatrice mi piace meno è Alex Belli perché non è possibile che se piangi lui pianga con te, se non sai nuotare lui ti insegni. Aspettavo proprio che perdesse la pazienza.

Anche Adriana Volpe ha detto la sua: