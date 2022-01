Ha fatto scalpore la richiesta di Alessandro Basciano di un prete all’interno della Casa del GF Vip avvenuta nelle passate ore. A commentare l’accaduto è stata anche Adriana Volpe, una delle opinioniste del reality, che prima ancora della nuova puntata è intervenuta su Twitter prendendosi gioco del Vippone.

Adriana Volpe interviene sul prete chiesto da Basciano (e cita Alex Belli)

Dopo l’ennesima pesante discussione con Sophie Codegoni, Alessandro Basciano aveva giurato su suo figlio che non avrebbe più dormito con la giovane. Un giuramento importante ma che, come ipotizzato dalla stessa Codegoni è durato giusto il tempo di un attimo.

In seguito alla sopraggiunta pace, i due fidanzatini sono tornati ad essere nuovamente molto uniti ma Basciano si è ritrovato a fare i conti con un giuramento importante. Come romperlo? Naturalmente con un prete in grado di scioglierlo. Da qui la richiesta agli autori:

Vorrei parlare con un prete. Che ci vuole, ci sarà un sacerdote qui vicino no? Penso che possano farmi parlare con uno di loro che mi aiuti. Basta anche un colloquio via voce che mi faccia sentire libero. Mi hanno detto che non c’è mai stata in tutte le edizioni una cosa così, però mi farebbe stare meglio.

A prendersi gioco di Alessandro era stata Manila che aveva commentato:

Stiamo a Roma, c’è il Vaticano, forse passa pure il Papa. Secondo me il Grande Fratello e Alfonso Signorini possono chiedere al Papa.

Il giovane Basciano intanto sarebbe deciso a non andare contro il giuramento fatto. Ma di fronte ad un caso simile, è intervenuta Adriana Volpe, tirando in ballo persino Alex Belli:

Sophie e Alessandro non preoccupatevi la soluzione ce l’ho io: Alex Belli sei pronto?

Sophie e Alessandro non preoccupatevi la soluzione ce l’ho io: Alex Belli sei pronto? #GFVIP pic.twitter.com/hJkHaRpxqu — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) January 24, 2022