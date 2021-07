Adriana Volpe è stata la “seconda scelta” di Alfonso Signorini? Se questo vi sembra un titolo di un programma TV vi state sbagliando. Piuttosto, quella che vi raccontiamo è una croccante indiscrezione con protagonista pure Stefania Orlando.

Stefania Orlando di “no” al GF Vip: Adriana Volpe “agitata”?

Secondo il bravo Giuseppe Candela, la recente rivelazione di Stefania Orlando che avrebbe preferito declinare il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, avrebbe agitato Adriana Volpe, attuale volto del programma al fianco di Sonia Bruganelli:

Stefania Orlando in maniera furba e intelligente dopo la sbornia del Grande Fratello Vip ha scelto altre strade: ospitate a La Vita in Diretta e un ruolo da concorrente nello show di Rai1 Tale e Quale Show. E soprattutto ha detto no al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, come ha confidato al settimanale Oggi. Una rivelazione che avrebbe agitato e non poco Adriana Volpe “passata come seconda scelta”. La Orlando ha dovuto correggere il tiro sui social per calmare le acque?

Giuseppe Candela prosegue e svela altre indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 13 settembre:

Per restare in tema opinionisti (svelati da Dagospia), da segnalare che il contratto di Sonia Bruganelli, famosa in quanto Lady Bonolis, non sarebbe stato curato dall’Arcobaleno Tre di Lucio Presta. D’altronde lei stessa sui social aveva sottolineato di non far parte di nessuna agenzia ma proprio Arcobaleno Tre figura tra i soci della sua società Sdl 2005. Chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? Tra i nomi già circolati trovano conferme le presenze di Katia Ricciarelli e Anna Lou Castoldi (anticipati da Oggi) e Manuel Bortuzzo (svelato da Dagospia). A differenza di quanto circolato non dovrebbe entrare nella casa nuovamente Pamela Prati.