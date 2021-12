Adriana Volpe, ospite di Casa Chi, ha raccontato ampiamente cosa ne pensa lei del “triangolo” che coinvolge Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello Vip.

Soleil è sotto un treno. L’unica autentica in tutta questa pantomima e sceneggiata è proprio lei. Si è avvicinata in punta di piedi e c’è feeling ed empatia. Qualcosa di vero c’è ma a senso unico. Lei è attratta ed è sensibile al suo fascino ma soprattutto si divertono a creare dinamiche.

Anche Adriana Volpe con Denver nella Casa del GF Vip 4 ha provato una forte “chimica artistica” ma lei fa delle precisazioni in merito:

Alex e Soleil sono entrambi impegnati: perché non frenano questa attrazione? L’opinionista del GF Vip ha un pensiero preciso in merito:

Alex secondo me è un grande narcisista. Lui ha piacere nel guardarsi e sa che ad ogni azione corrisponde una reazione degli autori. Lui lo fa per narcisismo e non perché è preso da Soleil mentre lei… la vedo più autentica e penso che si sia presa una bella tranvata. Adesso è una leonessa che cerca di mettere un confine. Alex è troppo stratega secondo me, troppo costruito per riuscire a perdere le staffe.