Dopo il battibecco nel corso della prima diretta del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha confidato durante Casa Chi di apprezzare moltissimo Manila Nazzaro come concorrente, evidenziando appieno il suo ruolo da opinionista mettendo da parte qualsiasi rancore personale, dimostrando la sua totale professionalità.

Come concorrente è fortissima. All’interno della Casa bisogna fare entrare dei fuoriclasse. La cosa peggiore sono i trasparenti che non vedi perché non si espongono. Ecco… Manila non è una di quelle, lei va sempre dritta. A me come opinionista deve piacere questo tipo di atteggiamento.

Questa la risposta perfetta di Adriana Volpe che ha “giudicato” Manila Nazzaro solamente come concorrente del Grande Fratello Vip, mettendo da parte qualsiasi rancore personale ed evitando di alimentare l’odio.

L’opinionista del GF Vip ha proseguito:

Ho già risposto in trasmissione, in diretta e non devo continuare a ribattere questa notizia perché mi sembra superfluo. Ieri sera abbiamo messo una pietra, siamo state molto chiare. E lei ha detto che io non ho fatto assolutamente alcuna prevaricazione.

Io non lo avrei fatto, non è il mio stile. Io non ho mai fatto una intervista prendendo di punta qualcuno ma ognuno ha il suo carattere ed io rispetto le scelte di ogni personaggio che scende in campo e che è entrato in quella Casa. Io sono qui per osservare, commentare e dire la mia. Non amo creare grandi polemiche ma certo di essere efficace e sintetica.