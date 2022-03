Adriana Volpe da qualche settimana ha smesso le vesti di opinionista del Grande Fratello Vip dopo averle indossate per ben sei mesi. Intervistata da “Trends&Celebrities”, la trasmissione radiofonica su Rtl 102.5 News, ha svelato come è stata la sua avventura nel reality, prima come concorrente e poi come opinionista.

Adriana Volpe e la sua esperienza al GF Vip

Un impegno vissuto a 360 gradi: così lo ha definito Adriana Volpe il suo ruolo nel GF Vip iniziato già nel 2020. Ecco quali sono state le sue parole:

È stata un’avventura a 360 gradi, prima come concorrente nel 2020 e poi come opinionista quest’anno. Per me è stato fondamentale in questa edizione entrare nello studio, perché era rimasto qualcosa in sospeso.

Ma dopo l’esperienza come opinionista, bisserà il prossimo anno? In merito la Volpe si è limitata a commentare svelando quale è stata la decisione di Alfonso Signorini dopo la fine dell’edizione record:

Ancora non si può dire nulla… Alfonso Signorini in questo momento è in vacanza, è irraggiungibile, ha tagliato i ponti e ci sta, dopo 6 mesi in cui è stato tutto sulle sue spalle. È partito e non vuole più sentire nessuno!

Infine ha svelato un retroscena su Soleil Sorge. Replicando a Giulio Raselli, ex di Uomini e Donne che ha spiegato di essere stato escluso solo all’ultimo momento, Adriana lo ha tranquillizzato commentando:

Che io sappia, anche Soleil avrebbe dovuto essere protagonista l’anno scorso, invece ha dovuto attendere… Guarda ora il successo che ha!