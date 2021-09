Adriana Volpe parla per la prima volta della fine del suo matrimonio

Adriana Volpe ospite di Verissimo domani, sabato 18 settembre, racconta per la prima volta la sua separazione dal marito Roberto Parli, dopo mesi di difficoltà una volta terminato il Grande Fratello Vip.

Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile. All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto in mano una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e che l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare.