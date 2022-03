A distanza di circa tre settimane dalla fine del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe intervistata da FanPage, parla di Sonia Bruganelli, della vittoria di Jessica Selassiè e dà i voti al cast della sesta edizione.

Adriana Volpe, cosa pensa della vittoria di Jessica il percorso delle Selassiè

È tutto vero nelle nostre liti (ride ndr.) Sonia è molto diversa da me, abbiamo due caratteri completamente diversi, una storia e anche una sensibilità differente. Rimane, però, una reciproca stima, che ritengo sia un grande sentimento. Sono convinta che lei abbia voluto creare su se stessa un personaggio, però scavando in fondo è molto più buona di tante altre persone che, invece, si dipingono come tali.

Un commento pure sulla vittoria di Jessica e il percorso delle Selassiè:

Se avessero partecipato come unico concorrente avrebbero avuto più successo? No, probabilmente come unico concorrente avrebbero avuto meno successo e avrebbero fatto vedere meno le loro sfumature, il loro carattere. Nel momento in cui le strade si sono divise, sono sbocciate.

Le principesse Selassiè hanno dichiarato di aver bisogno del montepremi per aiutare economicamente la famiglia:

Quanto c’è di vero in questa affermazione? Non so esattamente dove sia la verità e la sincerità. Jessica prima di fare questo programma ha fatto un altro reality, Riccanza, dove raccontava di avere una vita privilegiata, spendendo anche 100mila euro al mese. Poi mi sono trovata di fronte ad un personaggio diverso, che nella Casa è entrata in punta di piedi, quasi da Cenerentola, dicendo che questo montepremi sarebbe stato importante per lei e la famiglia. C’è un abisso tra queste due realtà, credo che questa sia una cosa a cui non dobbiamo guardare con interesse morboso, ma che vada tutelata.

Jessica Selassiè, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha già perfettamente spiegato il “personaggio”di Riccanza:

Ha detto bene: personaggio. Ero più giovane, era il format che richiedeva quella scrittura. Io ci sono stata, mi sono divertita, ma oggi, guardandomi indietro, so perfettamente che il tempo di sciabolare champagne in discoteca è finito.