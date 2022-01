Adriana Volpe, pur non facendo apertamente il nome di Katia Ricciarelli, ha commentato i suoi scivoloni al Grande Fratello Vip, con una lunga osservazione condivisa sul suo profilo di Instagram.

Esistono questi stereotipi e non prendiamoci in giro. Esistono stereotipi legati alla figura della donna, al mondo LGBT, e c’è ancora tanto da fare. Cerchiamo di combattere questi antichi retaggi che sono duri a morire.

Chi sta in silenzio senza intervenire asseconda l’arroganza del prepotente e questo non mi appartiene.

In questi giorni abbiamo assistito a scontri, a battute sessiste, omofobe razziste che di battute hanno ben poco. Non hanno fatto ridere nessuno, anzi ci hanno fatto indignare. Credetemi, alcune volte sono state proprio raccapriccianti.

Adriana Volpe ha aggiunto il suo punto di vista anche nella didascalia del video:

Come sostengo da sempre le parole hanno un peso, ma anche i silenzi di chi ascolta e non prende una posizione. Chi nella casa sta in silenzio senza intervenire asseconda l’arroganza dei prepotenti.

E questo non mi appartiene.

La battaglia, che oggi sui social dilaga, non va fatta solo per puntare il dito contro chi ha superato il limite in questi giorni ma per intervenire nel nostro quotidiano, sul lavoro, al mercato, ovunque ci sia un’ingiustizia, senza voltare il nostro sguardo.