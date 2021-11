Adriana Volpe “ci ha riflettuto”: ecco cosa pensa adesso di Sonia Bruganelli

Adriana Volpe, intervistata tra le pagine del settimanale Confidenze, ha svelato di aver cambiato idea nei confronti di Sonia Bruganelli, sua collega di reality commentando il Grande Fratello Vip ogni lunedì e venerdì sera.

Sonia Bruganelli? La stimo molto, è una donna di spessore e conosce i meccanismi della tv. È laureata, come me, ma abbiamo un senso dell’ironia differente. Se ogni settimana milioni di ascoltatori seguono il reality è perché le dinamiche sono quelle che si creano in qualsiasi comunità.

Anche Sonia Bruganelli, nel corso della sua ultima intervista con FanPage, aveva parlato delle differenze con collega:

Capisco che per chi fa un lavoro che prevede di piacere al pubblico perché sennò non viene chiamato e non lavora, la logica è completamente diversa. La differenza tra me e Adriana forse sta proprio qui: lei ha molto da guadagnare da questa esperienza e molto da perdere, io poco da guadagnare, se non per quel che riguarda l’aspetto economico, e molto da perdere, in relazione al tempo che potrei dedicare al lavoro. Così si spiega la faccia diversa quando abbiamo scoperto che si andrà avanti fino ad aprile.