Il gossip su Adriana Volpe, Andrea Denver e tutto ciò che non è successo all’epoca del loro Grande Fratello Vip continua ad essere al centro dell’attenzione anche in questa edizione del GF Vip. L’opinionista, spesso incalzata dal padrone di casa Alfonso Signorini, ha spesso glissato sull’argomento.

Adriana Volpe e Andrea Denver: rispunta il gossip al GF Vip

Anche ieri sera, nel corso della puntata del GF Vip il conduttore ha fatto riferimento ad un tweet di Giulia Salemi dove in qualche modo è stata citata anche Adriana Volpe e Andrea Denver. Tra i momenti più belli accaduti in piscina in queste edizione del reality, Giulia aveva scelto anche il momento tra Adriana e Denver in piscina in occasione di un servizio fotografico e che all’epoca fece molto discutere (e sognare).

Signorini si è quindi divertito a stuzzicare l’opinionista domandando:

C’è pure Adriana Volpe con Denver. Era solo un servizio fotografico? Non lo so eh. Si è parlato molto di quello sfioramento lì ai tempi, me lo ricordo eh? Mah… C’è pure Adriana Volpe con Denver. Era solo un servizio fotografico? Non lo so eh. Si è parlato molto di quello sfioramento lì ai tempi, me lo ricordo. Mah.

Adriana Volpe arrossisce mentre Alfonso parla di Andrea Denver e lancia uno scoop su di loro a Milano#GFVIP pic.twitter.com/llmCPJ58WL — gfvip out of context (@oocGFVIP) November 22, 2021

Anche in questa circostanza però, la Volpe si è letteralmente ammutolita ma poco dopo su Twitter ha ironizzato tirando in ballo l’ingresso di Maria Monsè e scrivendo:

La Monsè rientra… ma Denver no?!

L’argomento Denver è stato tirato nuovamente in ballo da Signorini anche nelle battute finali della puntata:

Ma è vero che vi siete incontrati a Milano, in gran segreto, tu e Denver, questo inverno? Io ho le foto…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Ma la Volpe ha precisato che si è trattato di una rimpatriata con tutti gli ex Vipponi, non convincendo però il conduttore.

Ma in tutto ciò, Denver, come ha reagito? Ovviamente con estrema ironia, ricondividendo su Twitter il post di Adriana.