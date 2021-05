Adriana Volpe, l’agente sbotta contro l’ex marito e pubblica un comunicato

Dopo gli assurdi messaggi social dell’ex marito di Adriana Volpe, che ha accusato la moglie di far girare un uomo nudo in casa con la figlia presente, anche il presidente dell’agenzia La Presse, Marco Durante, che cura l’immagine dell’ex gieffina, ha rilasciato un duro comunicato stampa.

Trovo infantile, se non vile, prendersela via social con i deboli per poi cancellare ciò che si è scritto. – ha scritto l’agente di Adriana Volpe – Sono stanco di vedere e leggere a giorni alterni, oggi attacchi scomposti e domani candide carezze.

Non entro nel merito delle questioni private, anche se LaPresse gestisce il management e la comunicazione di Adriana Volpe. Mi soffermo solo sul fatto che un uomo, un compagno, un marito, o ex che sia, dovrebbe sempre avere riguardo delle proprie compagne, delle madri dei propri figli e non insultarle o umiliarle spargendo falsità su di loro.