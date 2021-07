L’addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi ha fatto molto discutere. Inizialmente si era pensato ad un divorzio consensuale ma le parole di Pier Silvio Berlusconi rivelerebbero altro. Parole dalle quali, durante la presentazione dei nuovi palinsesti del Biscione sarebbe trapelata una certa delusione.

Pier Silvio ha svelato che la comunicazione da parte di Alessia Marcuzzi sarebbe arrivata “via web” e successivamente ha aggiunto:

Ho grandissima stima e affetto. E’ lei che ha lasciato, per noi è un’ottima conduttrice. Banalmente non siamo più soliti fare dei contratti d’esclusiva a prescindere dai progetti. Alessia si è trovata al momento senza un programma suo pronto ad andare in onda.

Abbiamo parlato di Scene da un matrimonio ma c’erano anche questioni economiche… la domenica dobbiamo spendere poco. Per quanto mi riguarda, a gennaio la Marcuzzi potrebbe essere in onda su Canale 5 con un programma tutto suo. Non ci siamo trovati.