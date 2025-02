Achille Lauro si racconta: la vita da single, il matrimonio e la curiosa domanda su Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso, ma il dietro le quinte della kermesse continua a far parlare. Tra i protagonisti della settimana sanremese c’è stato anche Achille Lauro, seguito da Nicolò Devitiis per un reportage de Le Iene. Il cantante si è lasciato andare a confidenze sulla sua vita sentimentale, sul matrimonio e ha risposto con ironia a una domanda provocatoria: “Si fa l’amore a Sanremo?”.

Achille Lauro: “Sono single” e racconta il suo passato sentimentale

Achille Lauro è tra gli artisti più amati della scena musicale italiana, un’icona di stile e personalità. Durante la settimana sanremese, circondato da fan che gli chiedevano foto, autografi e abbracci, ha svelato il suo stato sentimentale: “Posso dire? Sono single”.

Nel corso della chiacchierata con Devitiis, Lauro ha anche commentato una lettera scritta dalla sua ex, pubblicata da alcune testate dopo la sua prima esibizione al Festival. “Ero un ragazzino solo a Roma, stavo sempre a casa di questa ragazza. Sai, quegli amori adolescenziali… Ma una cosa è vivere un amore sano, un’altra è viverlo con un’anima tormentata. Se ci penso, un po’ si riflette anche nella mia canzone: ‘Se non mi ami, muoio giovane’. Quella necessità di sentirsi amati” ha dichiarato il cantante.

Matrimonio? “Un atto di coraggio, ma mi piacerebbe”

Parlando di relazioni, Lauro ha espresso un’opinione chiara sul matrimonio: “Credo sia molto difficile, è un lavoro, un atto di coraggio. Devi proprio volerlo”. Pur ammettendo la complessità di un’unione duratura, il cantante non esclude la possibilità di sposarsi in futuro: “Non sono uno che dice ‘non mi voglio sposare’, anzi, mi piacerebbe tantissimo. Vorrei avere 15 figli. Ma quando arriverà il momento, voglio scegliere la persona giusta e costruire qualcosa di sano, che duri”.

Alla domanda su cosa sia l’amore, Lauro risponde con una riflessione profonda: “Forse è volere il bene dell’altro. Amarsi è proprio questo, anche sapersi dire addio”.

“Si fa l’amore a Sanremo?” La risposta ironica di Achille Lauro

Tra un impegno e l’altro della settimana sanremese, Devitiis ha lanciato una domanda provocatoria: “Ma a Sanremo si fa l’amore?”. Lauro ha risposto con ironia: “Dobbiamo tornarci quando non siamo in gara”, lasciando intendere che il Festival non lascia molto tempo libero. Incalzato dall’inviato de Le Iene, ha poi aggiunto: “Beh, volendo potremmo”, mentre sul passato lascia un alone di mistero: “Forse sì”.