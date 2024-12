Accuse choc per Alessandro Basciano: cosa rischia, la richiesta di Sophie Codegoni

Alessandro Basciano, ex volto noto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, è al centro di una bufera giudiziaria dopo le accuse di stalking e minacce da parte dell’ex compagna Sophie Codegoni. L’arresto, avvenuto a novembre, ha scosso l’opinione pubblica, riaccendendo il dibattito sulla violenza psicologica nelle relazioni. La situazione si è aggravata con una presunta aggressione fisica a un amico di Sophie, episodio che avrebbe spinto le autorità a intervenire immediatamente.

Sophie Codegoni chiede tutela: la richiesta di braccialetto elettronico

Secondo fonti vicine alla vicenda – scrive Novella2000 – Sophie Codegoni non si sentirebbe al sicuro, alimentando il clima di tensione. I suoi legali avrebbero richiesto l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare i movimenti di Basciano. Questo dispositivo, in combinazione con gli arresti domiciliari, mira a garantire la sicurezza dell’influencer, la quale ha denunciato episodi di pedinamento e intimidazioni.

Cosa rischia Alessandro Basciano: scenari e possibili condanne

Con l’introduzione del Codice Rosso, le accuse di stalking e minacce in ambito familiare comportano pene severe. Nel caso di Basciano, la relazione pregressa con Sophie e la presenza di una figlia aggravano ulteriormente la sua posizione legale. Gli esperti ipotizzano una condanna fino a 6 anni e 6 mesi di reclusione, a seconda degli sviluppi processuali e delle eventuali aggravanti riconosciute.

Il caso è monitorato con attenzione non solo dai media, ma anche dagli appassionati di cronaca giudiziaria, mentre Sophie Codegoni continua a mantenere un basso profilo mediatico, rilasciando poche dichiarazioni.