Accuse a Gerry Scotti, una Letterina rompe il silenzio e..

L’ondata di polemiche nata dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Passaparola continua a far discutere, ma arrivano anche voci che raccontano una versione molto diversa dei fatti. A intervenire è stata Cristina Cellai, una delle Letterine del celebre game show nei primi anni Duemila, che ha deciso di difendere pubblicamente Gerry Scotti.

In un’intervista rilasciata al Corriere, Cristina ha raccontato la sua esperienza all’interno del programma, dove ha lavorato tra il 2000 e il 2001. Secondo il suo racconto, le accuse rivolte al conduttore non trovano alcun riscontro nella realtà vissuta in studio. “Sono rimasta un anno nella trasmissione, tra il 2000 e il 2001. Posso dire che Gerry non solo non ci ha mai provato con me, ma neanche con le altre mie colleghe. Non c’è stato alcun tipo di avances nei miei confronti, né con nessun’altra”, ha spiegato.

Per l’ex Letterina, oggi lontana dal mondo dello spettacolo, il rapporto con Scotti era improntato a un clima sereno e familiare. All’epoca era molto giovane e quella rappresentava una delle sue prime esperienze importanti dopo Miss Italia. “Era molto simpatico, quello sì, ma non si è mai permesso di alzare le mani o di avere atteggiamenti che potessero far pensare a qualcosa di diverso”, ha chiarito, sottolineando come il conduttore fosse una figura rassicurante per tutte loro.

Cristina Cellai ha poi commentato anche i filmati e le immagini tornate a circolare sui social dopo le affermazioni di Corona, in cui si vedono momenti di confidenza tra Gerry Scotti e le Letterine. Per lei si tratta di interpretazioni forzate: “Tutte bugie. Scherzava sempre con noi, anche perché di fatto stavamo tutto il giorno nello studio di registrazione”. E ha aggiunto una presa di posizione netta: “Trovo molto meschino scagliarsi contro di lui. Se poi vogliamo accusare Gerry perché ti abbracciava o ti diceva ‘vieni ti stringo’, beh, mi sembrano solo cattiverie gratuite”.

Nel suo racconto c’è spazio anche per Silvia Toffanin, che Cristina ha conosciuto proprio durante l’esperienza a Passaparola. Le due frequentavano gli stessi ambienti e, per un periodo, sono state amiche. “Quando siamo entrate lei era fidanzata con un ragazzo, poi terminò quella relazione e dopo poco conobbe Piersilvio”, ha ricordato. Anche se oggi non hanno più rapporti, Cellai ha voluto comunque prendere le sue difese, ribadendo di non riconoscere nelle accuse mediatiche la realtà che lei ha vissuto in quegli anni.

La testimonianza dell’ex Letterina si aggiunge così al coro di voci che respingono le accuse, offrendo uno spaccato diverso su uno dei programmi simbolo della televisione italiana di inizio anni Duemila.