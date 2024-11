L’accordo tra Fedez e Chiara Ferragni viene alla luce: la decisione su Leone e Vittoria, parlano gli avvocati

La favola dei Ferragnez giunge ufficialmente al capitolo finale. Gli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci per Fedez, insieme all’avvocato Daniela Missaglia per Chiara Ferragni, hanno annunciato la firma dell’accordo di separazione e contestuale divorzio così come riporta l’Ansa.it.

Fedez e Chiara, il divorzio è ufficiale: parlano gli avvocati

La decisione più delicata riguarda i piccoli Leone e Vittoria. L’accordo prevede una custodia condivisa equilibrata, con periodi sostanzialmente equivalenti tra mamma e papà. Fedez si è assunto spontaneamente l’onere di coprire integralmente le spese per l’istruzione, la salute e le attività sportive dei bambini.

L’iter legale seguirà un percorso definito: l’accordo verrà depositato presso il Tribunale di Milano per l’omologazione. Dopo sei mesi, sarà pronunciato il divorzio definitivo, concludendo così una delle storie d’amore più seguite e discusse del panorama italiano degli ultimi anni.

Ecco in dettaglio gli accordi dei Ferragnez:

“Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l’accordo di separazione e contestuale divorzio“. E’ quanto rende noto l’avvocato Pompilia Rossi con Alessandro Simeone ed Andrea Pietrolucci per lui e l’avv.

Daniela Missaglia per lei. “Depositeremo a breve l’accordo di separazione che sarà omologato dal Tribunale di Milano che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni”, si legge in una nota.

Il futuro di Leone e Vittoria

“Leone e Vittoria – prevede l’accordo – staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento. Fedez, come aveva lui stesso richiesto, pagherà anche, direttamente ed interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini”.

La storia d’amore: quando è nata e come è finita

La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni è stata seguita con passione dai loro milioni di follower. Si sono incontrati nel 2016, quando Fedez ha menzionato Chiara in una delle sue canzoni, “Vorrei ma non posto.” Chiara, allora una delle influencer italiane più famose al mondo, aveva notato questo gesto, e i due hanno cominciato a scambiarsi messaggi, fino a incontrarsi a una cena. Da lì è nata una relazione che ha subito attirato l’attenzione mediatica.

Nel maggio 2017, Fedez ha fatto una proposta di matrimonio spettacolare all’Arena di Verona, durante uno dei suoi concerti: un evento che ha emozionato i fan e conquistato le cronache rosa. I due si sono sposati il 1° settembre 2018 a Noto, in Sicilia, in una cerimonia fiabesca documentata sui social media, diventando un vero e proprio evento virale. La coppia ha avuto il primo figlio, Leone, nel marzo 2018, e poi Vittoria, nata nel marzo 2021.

Negli anni, Fedez e Chiara hanno condiviso con i follower momenti di vita quotidiana, eventi significativi e anche le difficoltà affrontate, tra cui la battaglia di Fedez contro un tumore.