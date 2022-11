Elenoire Ferruzzi dopo aver preso un po’ le distanze da Daniele Dal Moro torna sull’argomento e dedica un lungo post Instagram al concorrente del Grande Fratello Vip.

La prima lacrima gli scese parlando con me. Mi fece aprire un mondo. Il suo mondo non palesato, ovattato, asfittico. In quel momento decisi di prendermi il suo dolore, la sua sofferenza e di farmi miei. Spinta da un grande senso di abnegazione e di amore per lui.

L’amore non è mai riduttivo. L’amore ha mille sfaccettature. Mille forme. Si evolve a miliardi di cambiamenti. Usare il termine innamoramento con lui, con Daniele, è castrante e inutile.

Lui non palesa mai, rimane nel limbo dell’incertezza incorniciata dal dolore sanguinolento che accomuna le anime e le unisce per sempre.