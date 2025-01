Abbraccio tra Jessica e Luca, poi lei scoppia a piangere con Pamela

In attesa di scoprire se sarebbe stata o meno una (nuova) concorrente del Grande Fratello, Jessica Morlacchi si era ripromessa di non avvicinarsi mai più a Luca Calvani. Promessa non mantenuta, soprattutto dopo gli ultimi fatti avvenuti nella Casa.

Jessica e Luca: arriva la pace?

Nelle passate ore, infatti, i due (ex) amici si sono riavvicinati, e dopo aver parlato, hanno deciso di ricordare i vecchi tempi con un forte abbraccio.

Poco dopo, durante uno sfogo con Pamela e Stefania, Jessica ha ribadito i sentimenti forti nei confronti di Luca, svelando quanto lei ci avesse davvero creduto in quella loro relazione.

A quanto pare, sarebbe stato proprio Calvani a tentare un riavvicinamento con Jessica, scherzando con lei con un tono un po’ malizioso.

È sempre stata Jessica vero , adesso che vuoi Luca #Grandefratello pic.twitter.com/Xb2VKfhzdM — NIKOL (@Nikol863180341) January 27, 2025

Ad assistere alla scena, sarebbe stata anche Pamela che vedendo Luca nei pressi di Jessica, ha commentato ironica:

Ma che è una fiction? No pe capì… pe capi se è una fiction se è realtà o finzione. Vite al limite ragazzi. Siamo proprio alla frutta. Buonanotte Calvani. Non ti smentisci mai!

#grandefratello #tommavi #shailenzo #morline Pamela vede Luca vicino a Jessica “ma che è una fiction? no pe capi… pe capi se una fiction se realtà o finzione. Vite al limite ragazzi.

Siamo proprio alla frutta. Buonanotte Calvani.

Non ti smentisci mai” pic.twitter.com/73FH8P4Hep — La malmostosa (@Lilith_6a6) January 27, 2025

Nelle ultime ore però, Jessica si è ritrovata a parlare con Pamela, scoppiando a piangere e lasciando intendere che non riesce a sfruttare questa situazione per pura strategia.