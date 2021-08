Vacanze finite a causa del Covid per Beatrice Valli, Marco Fantini ed i loro bambini. L’ex volto di Uomini e Donne, oggi influencer, nelle passate ore ha comunicato sui social attraverso un video sulle sue Instagram Stories di aver contratto il Coronavirus e con lei tutta la sua famiglia.

Beatrice Valli, Marco Fantini ed i bambini hanno il Covid

“Abbiamo tutti il Covid”, ha annunciato Beatrice Valli prima di spiegare come sta la sua famiglia. Se lei ed i bambini non avrebbero una forma grave del virus, a Marco Fantini sarebbe andata peggio. Ecco le sue parole (video in apertura):

Sono positivi anche i bimbi ma quello che sta un po’ peggio è Marco, che non è molto in forma, ma ha già iniziato una cura. È separato, perché è quello che sta un pochino peggio rispetto a noi.

La Valli ha poi spiegato che già da alcuni giorni non stavano benissimo e per questo avrebbero deciso di restare a casa. Prima di tornare a Milano, come sempre, si sono sottoposti al tampone risultando tutti positivi. Beatrice ha quindi ribadito:

L’unico che non stava benissimo era Marco ma non aveva sintomi influenzali cosí grossi e quindi abbiamo cercato di rimanere in casa in questi giorni.

A questo punto trascorreranno il resto delle vacanze estive in casa sperando che il Covid possa andare presto via.