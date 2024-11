“Devo abbassare i toni”, Lorenzo rivela cosa gli hanno detto gli autori del GF in confessionale – VIDEO

Le dinamiche nella casa del Grande Fratello continuano a far discutere, e questa volta al centro della polemica c’è Lorenzo Spolverato. Dopo una serie di comportamenti sopra le righe, il conduttore Alfonso Signorini ha rivolto un richiamo diretto al gieffino durante la puntata di martedì scorso. Tuttavia, il monito non sembra aver avuto un impatto immediato: poche ore dopo, Lorenzo ha continuato a usare toni forti, arrivando a definire Helena Prestes come “da manicomio”.

Lorenzo Spolverato: il secondo richiamo in confessionale

Oggi pomeriggio, Lorenzo ha confidato ad Amanda Lecciso di essere stato nuovamente ripreso dagli autori durante un confessionale:

Mi è stato detto di abbassare i toni, c’è stato il richiamo. Mi hanno cappottato totalmente con confessionali tosti. Tanto è vero che adesso sono cambiato. Vedete ora come sono? Sono in una situazione di riflessione, di accettazione, e non attacco più nessuno.

Il gieffino ha ammesso di aver ricevuto un chiaro messaggio dagli autori, che lo hanno invitato a modificare il suo atteggiamento per evitare ulteriori provvedimenti.

La nuova strategia del gieffino

Dopo il richiamo, Lorenzo ha spiegato di voler adottare un approccio più controllato e maturo, riconoscendo che il suo atteggiamento poteva sembrare arrogante:

Devo accorgermi di equilibrare il mio dire la verità e combattere per le ingiustizie, ma in un modo elegante. Io non sono arrogante, sono uno che lotta per la verità.

Nonostante il suo impegno a cambiare, il gieffino ha ammesso che il suo comportamento provocatorio spesso nasce come una sorta di meccanismo di difesa.

Cosa succederà ora?

I fan si dividono sul comportamento di Lorenzo: c’è chi lo considera autentico e chi, invece, lo reputa troppo esagerato. Con il richiamo ufficiale e il giro di vite degli autori, resta da vedere se Spolverato riuscirà davvero a mantenere un atteggiamento più controllato o se nuove tensioni lo riporteranno al centro delle polemiche.