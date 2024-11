“A Maria De Filippi non lo chiedo”: Francesca Fagnani vuota il sacco, perché non la invita a Belve

Il prossimo 19 novembre torna su Rai2 Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani. Amato per il suo stile pungente e diretto, il programma si prepara a una nuova stagione con ospiti di primo piano e interviste che promettono di far discutere. Ecco cosa ha anticipato la padrona di casa in una intervista al Corriere della Sera.

Gli ospiti della prima puntata di Belve, parla Francesca Fagnani

La prima puntata vedrà protagonista Mara Venier. La Fagnani ha anticipato: “È una donna allegra e solare, ma vedrete anche aspetti inediti, una versione più riflessiva e malinconica”. Tra gli altri ospiti, spiccano Riccardo Scamarcio, descritto come “più divertente che ombroso”, e Flavia Vento, che ha sorpreso la conduttrice: “Il suo sogno è tornare vergine come la Vergine Maria. La vedo dura”.

Perché non inviterà Maria De Filippi

Tra le rivelazioni più interessanti, la conduttrice ha spiegato perché non inviterà Maria De Filippi: “Ci sono persone a cui non lo chiedo nemmeno perché so che non verrebbero”.

Retroscena e aneddoti sulle interviste

Parlando del passato, Fagnani ha ricordato alcune interviste memorabili. Monica Guerritore, definita “antipatica ma autentica”, ha segnato una puntata controversa. Quanto a Raoul Bova, ha ammesso: “Se un’intervista non funziona, la colpa è mia. È stato complesso gestire la sua timidezza”.

La conduttrice ha anche parlato di un flop televisivo: “Seconda Linea con Alessandro Giuli è stato chiuso subito. Non c’era un’idea forte”. E sulla sua vita privata con Enrico Mentana ha rivelato: “Non ci sposiamo perché non ne sentiamo il bisogno. Quanto a ego, vince lui di misura”.