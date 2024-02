A che ora finisce il Festival di Sanremo 2024? La kermesse musicale è pronta per iniziare: il palco del rinomato teatro Ariston si prepara ad accogliere, dal martedì 6 febbraio al sabato 10 febbraio, la 74ª edizione.

A che ora finisce Sanremo 2024? Parla Amadeus

Amadeus condurrà ancora una volta l’evento, affiancato ogni sera da co-presentatori diversi: Marco Mengoni aprirà la serata inaugurale, seguito da Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello nelle serate successive.

Sanremo 2024 inizierà alle 20.30 su Rai 1 con Primafestival, condotto da Paola e Chiara insieme a Mattia Stanga e Daniele Cabras, seguito dalla competizione musicale.

Quando finirà Sanremo 2024? Amadeus ha dichiarato domenica 4 febbraio a Che tempo che fa che si concluderà “non prima delle 2”.

Il programma delle 5 serate di Sanremo 2024

Già dalla prima serata, martedì 6 febbraio, ascolteremo tutte le canzoni in gara; mentre i due giorni seguenti, mercoledì e giovedì, si esibiranno solo la metà degli artisti in gara, ma, ed è la vera novità, i cantanti in gara che non si esibiranno saranno comunque sul palco per presentare ognuno di loro, un proprio collega.

Gli artisti non previsti in gara il mercoledì e il giovedì parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per introdurre le esibizioni degli altri. L’abbinamento tra gli Artisti “presentatori” e gli Artisti “interpreti” avverrà con un sorteggio pubblico, che avrà luogo durante le conferenze stampa giornaliere nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio 2024.

Novità anche per la serata di venerdì, il 9 febbraio 2024, tradizionalmente dedicata alle cover: anche quest’anno la tradizione è rispettata, ma gli artisti in gara potranno scegliere qualsiasi canzone, italiana o internazionale, di qualsiasi periodo (fino al 31 dicembre 2023) e di qualsiasi artista, anche del proprio repertorio. Inoltre saranno affiancati da uno o più artisti ospiti, a meno che non siano già un “gruppo” e decidano altrimenti. Le interpretazioni-esecuzioni della quarta serata saranno parte integrante della gara.

Gli spettatori di #Sanremo24 si dividono invece in:

– “l’anno prossimo disdico il canone!!!”

– “ma a che ora finisce????”

– “vogliamo amadeus per il 2025!”

– “dov’è renga?”

– “voi siete invidiosi perché IL VOLO vincerà!!”

– “che brutta classifica!!”

– “che raccomandat” — ☽ | el aspetta Sanremo ❗️❗️ (@sheqven) February 6, 2024