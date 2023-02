A che ora finisce Sanremo 2023? E’ questa una delle domande più ricorrenti del 73esimo Festival della Canzone italiana, il quarto condotto da Amadeus. Cinque, come da tradizione, le serate dedicate alla kermesse, ciascuna delle quali vede delle scalette ricchissime di ospiti ed esibizioni, ma soprattutto seratissime. Ed allora, quando inizia e quando finisce Sanremo 2023?

A che ora finisce Sanremo 2023? Orario inizio e fine delle serate

Alla domanda sull’orario di chiusura delle varie serate del Festival di Sanremo 2023, i due conduttori, Amadeus e Gianni Morandi, incalzati da Fabio Fazio a Che tempo che fa hanno replicato in modo ironico.

Se speravate di poter dormire qualche ora in più prima della sveglia del giorno seguente, preparatevi a fare le ore piccole! A mezzanotte, infatti, come annunciato da Amadeus ci sarà “il cambio d’abito!”. Ma quindi, fino a che ora andranno avanti le serate? “Fino alle 2!”, ha replicato il direttore artistico e padrone di casa del Festival nel corso della conferenza stampa.

Le prime due serate però dovrebbero terminare prima, intorno all’1.30, ma non sarà così per le successive, ancor meno per la serata finale nella quale scopriremo il vincitore del Festival di Sanremo 2023. In quella occasione potremo dover attendere almeno le 2.00 del mattino.

Rispetto all’orario di inizio, invece, il Festival dovrebbe cominciare per tutte le serate alle 20.35.