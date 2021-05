365 giorni ritorna con una seconda parte dopo il grande successo della prima. Michele Morrone è nuovamente sul set per lavorare al sequel del film più visto e critcato di Netflix del 2020.

365 giorni a quanto pare avrà ben due seguiti. Il secondo film con Michele Morrone è già in lavorazione come fa sapere l’attore che si è mostrato sul set attraverso le instagram stories del suo profilo ufficiale di Instagram.

Nel cast anche una new entry tutta italiana. Direttamente dall’Isola dei Famosi il modello siciliano Simone Susinna, ex fidanzato di Mariana Rodriguez.

Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka si riappropriano dei ruolo da protagonisti, mentre Magdalena Lamparska sarà nuovamente Olga.

I registi del sequel Barbara Białowąs e Tomasz Mandes hanno acconto nel cast anche un’altra new entry tutta italiana oltre a Morrone: Simone Susinna che vestirà i panni di un nuovo personaggio di nome Nacho, al suo esordio come attore.

Dopo le numerose polemiche, questa estate era intervenuto anche l’attore in prima persona per cercare di sedare gli animi:

365 giorni è stato un libro di grande successo in Polonia prima di essere trasformato in un film. È importante ricordarsi che si tratta di un’opera di finzione. Quando un pubblico guarda un film, penso sappia che quello che vede sullo schermo non è reale, ma frutto del lavoro di un attore che cerca di farlo sembrare reale. Confido in questo, che il pubblico sappia che il film è una fantasia. Dobbiamo stare attenti a non limitare la creazione dell’arte. Questo film non intende minimizzare la realtà della violenza sessuale nel mondo.