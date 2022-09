Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 stanno per entrare 24 concorrenti. Stasera, lunedì 19 settembre 2022, andrà in onda la prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. A seguire, tutti i nomi che vedremo all’interno della residenza più spiata d’Italia, ed i collegamenti per visualizzare le loro schede personali.

I 24 concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 7

Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria (assistente di Forum)

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista)

Sergio Assisi (attore)

GF Vip 7, doppio appuntamento e durata

Il conduttore del GF Vip ha confermato il doppio appuntamento settimanale intervistato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni: “Andremo in onda il lunedì e poi il giovedì. Sono contento, è la collocazione più giusta per noi perché il venerdì il nostro pubblico, in prevalenza giovane, spesso non è a casa”.

Alfonso ha svelato anche quanto durerà: