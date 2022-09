Davide Maggio, da pochi minuti, ha sganciato la lista dei nomi ufficiali che popoleranno la Casa del Grande Fratello Vip 7. I concorrenti che avevamo anticipato sono stati (quasi) tutti confermati.

I 23 nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 7

Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista)

A questa lista si potrebbe aggiungere anche Sergio Assisi così come anticipato dal settimanale Oggi.

Ecco cosa agiunge Davide Maggio:

Saranno in 23 a suonare il campanello della porta rossa per essere accolti dal GF nella sua casa per VIP. Un’edizione che prenderà il via lunedì prossimo, 19 settembre, e il cui termine è, al momento, fissato per il 26 dicembre ma che con grandissima probabilità verrà, come ormai tradizione, prorogato per ulteriori tre mesi. C’è persino chi scommette in un’edizione no-limit in onda sino al prossimo giugno. E non è un’opzione da escludere a priori.

Grande Fratello Vip, lista dei 21 concorrenti: la comunicazione ufficiale “in vista dell’ingresso” https://t.co/3BN6CbwLfy#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 14, 2022