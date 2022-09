Lista dei 21 nomi del Grande Fratello Vip 7: concorrenti (quasi) al completo, ecco chi vedremo in Casa

E’ tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 in partenza lunedì 19 settembre a partire dalle 21.10 circa, in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

La lista di 21 concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Alfonso Signorini, insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, presenterà nel corso della diretta i 24 concorrenti (anche se probabilmente i loro ingressi saranno scaglionati in più puntate) pronti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.

All’attivo mancherebbero solamente 3 nomi per “chiudere” il cast che dovrebbe andare avanti fino a marzo/aprile (o anche di più…).

Ed infatti, proprio in queste ore è spuntato un nuovo ipotetico concorrente: Alberto De Pisis.

Chi è? Esperto in comunicazione e dichiaratamente gay, è balzato agli onori della cronaca rosa per la sua storia con Taylor Mega.

Spero che Signorini abbia in tasca gli ultimi tre nomi bomba perché altrimenti, almeno sulla carta, il cast di quest’anno è un grosso “no”.

Concorrenti, ecco la lista (quasi) ufficiale

Carolina Marconi

Wilma Goich

Patrizia Rossetti

Ginevra Lamborghini

Elenoire Ferruzzi

Pamela Prati

Sofia Giaele De Dona

Antonella Fiordelisi

Nikita Pelizon

Sara Manfuso

Gegia

Cristina Quaranta

A loro dovrebbero aggiungersi anche questi altri nomi maschili:

Giovanni Ciacci

Edoardo Donnamaria

Charlie Gnocchi

Antonino Spinalbese

George Ciupilan

Attilio Romita

Amaurys Perez

Luca Salatino

Alberto De Pisis