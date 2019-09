Stasera in TV, programmi oggi 29 settembre: fiction su Rai1, Live su Canale 5 e Che tempo che fa

Cosa andrà in onda stasera in TV, oggi domenica 29 settembre 2019? Se volete passare delle ore di relax davanti al vostro televisore comodamente seduti sul divano di casa, eccovi l’approfondita guida per scoprire tutti i programmi, le fiction ed i film della giornata. In dettaglio, troverete l’elenco dei principali canali in chiaro tra Rai e Mediaset, per scoprire quale proposta rientra maggiormente nelle vostre corde e cosa potrete visionare nel prime time.

Stasera in TV Rai, ecco i programmi del prime time

Stasera in Tv su Rai1 dalle 21.25 Imma Tataranni Sostituto Procuratore – Come piante tra i sassi, il titolo della seconda puntata. Ecco la trama: A Nova Siri viene trovato il cadavere di un ragazzo, Nunzio. Nella sua indagine Imma entrerà in contatto con i sogni e le delusioni di una generazione abbandonata a sé stessa, desiderosa solo di andare via e che per riuscirci è pronta a tutto, anche a farsi coinvolgere nei loschi traffici delle ecomafie che vogliono interrare rifiuti tossici nei campi della Basilicata…

Su Rai2 dalle 21.05 torna Fabio Fazio con la nuova stagione di Che tempo che fa. Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno seguito dal monologo di Luciana Littizzetto, a seguire una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa.

Su Rai3 dalle 20.30 Il Borgo dei Borghi. Un viaggio nell’Italia dei piccoli centri in compagnia di Camila Raznovich e lo storico dell’arte Philippe Daverio. Un percorso a tappe per svelare i tesori piu’ nascosti della penisola.

Programmi oggi, cosa va in onda su Mediaset

Su Canale 5 dalle 21.20 Live Non è la d’Urso. Il nuovo prime time di Barbara d’Urso, targato Videonews. Un programma nuovo, dinamico, dove la padrona di casa accoglierà grandi ospiti che si racconteranno in studio, coinvolgendo il pubblico a casa con un meccanismo inedito. Per la prima volta, infatti, si potrà esprimere il proprio giudizio sulle storie raccontate, attraverso più canali: il sito, i social e l’app del programma.

Su Italia 1 dalle 21.20 Independence Day – Rigenerazione. Ecco la trama: tripudio di effetti speciali in 3D per il ritorno degli alieni nel sequel del cult anni 90, diretto nuovamente da Roland Emmerich. Un attacco extraterrestre minaccia la Terra: a un manipolo di eroi spetta il gravoso compito di salvare il pianeta dall’estinzione.

Su Rete4 dalle 21.25 Prisoners. Ecco la trama: nel Giorno del Ringraziamento, due bambine, figlie di due coppie amiche tra loro, spariscono senza lasciare tracce. Inizia una caccia all’uomo da parte del detective Loki e del padre di una delle bambine scomparse, il quale non riesce a darsi pace.

