Paperissima Sprint torna stasera su Canale 5: in studio Roberta Lanfranchi e il Gabibbo

Dopo il successo della stagione estiva condotta dalle Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e Vittorio Brumotti con il Gabibbo, da domenica 29 settembre, alle ore 20.35 su Canale 5, parte la nuova edizione di Paperissima Sprint, il varietà domenicale targato Antonio Ricci. Al fianco dell’immancabile pupazzone rosso torna per la seconda stagione consecutiva Roberta Lanfranchi. Ecco a seguire, tutte le informazioni e le anticipazioni utili.

Paperissima Sprint torna su Canale 5

Nel programma non mancheranno le divertenti gag inedite dei conduttori che si alterneranno a papere e filmati provenienti da tutto il mondo: video amatoriali con protagonisti bambini, animali, piccoli incidenti domestici, matrimoni, imprese sportive e molto altro. I filmati si possono inviare attraverso il sito www.paperissima.mediaset.it

Paperissima Sprint è un programma di Antonio Ricci scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi, Carlo Sacchetti e Giovanni Tamborrino. La regia è affidata a Mauro Marinello. La prima edizione, che nasce come uno speciale di “Paperissima – Errori in Tv”, risale al 1990 e va in onda su Italia 1.

Tutti i conduttori

Tra i conduttori che si sono susseguiti stagione dopo stagione: il padre della Tv italiana Mike Bongiorno, un’esordiente Michelle Hunziker, Serena Grandi, Miriana Trevisan, Naike Rivelli, Antonella Mosetti, Eva Henger, Edelfa Chiara Masciotta, Juliana Moreira, Giorgia Palmas, Vittorio Brumotti, Valeria Graci, Alessia Reato, Maddalena Corvaglia e Roberta Lanfranchi, già Velina di “Striscia la notizia” nelle edizioni 1996/1997 e 1998/1999 e conduttrice di Paperissima Sprint anche nell’estate 1999.

Condividi post: