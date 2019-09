Il borgo dei borghi, seconda puntata: ecco i nuovi centri in gara oggi

Dopo la puntata di esordio della passata settimana, si rinnova l’appuntamento con Il borgo dei borghi, in onda questa sera su Raitre dalle ore 20.30. Alla conduzione di questa seconda puntata che vede l’avvincente sfida tra i Comuni più belli d’Italia, ritroveremo Camila Raznovich. Con lei si andrà nelle Langhe e tra i protagonisti scopriremo i famosi castelli ed il vino, eccellenza della zona. Si visiteranno con Camila Raznovich e Piergiorgio Odifreddi i castelli di Grinzane Cavour, Serralunga d’Alba e Govone, ascoltando il matematico parlare di simmetria nell’arte, geometria dei luoghi, proporzioni. Tra arte contemporanea e antiche tradizioni ci troveremo in prestigiose cantine per parlare con un enologo di vitigni famosi nel mondo, Barolo, Nebbiolo, Barbaresco ed i loro spumanti.

Il borgo dei borghi, le sfide della seconda puntata

Questa settima edizione del programma Il borgo dei borghi, vede in gara 60 Borghi e solo 20 di questi, eletti attraverso i voti che continuano ad arrivare sul sito del programma, arriveranno dritti in finale. Continuando a votare per il Borgo dei Borghi 2019 sul sito della Rai sarà possibile contribuire attivamente all’elezione del Borgo preferito.

Come ricorda il comunicato ufficiale, si vota fino alle 23.59 di giovedì 17 ottobre, quando conosceremo l’elenco dei 20 borghi finalisti, uno per regione, che accederanno alla finale, in diretta su Raitre, domenica 20 ottobre alle ore 21.25.

Non ci resta che scoprire quali sono gli interessanti borghi in gara in questa seconda puntata di oggi, domenica 29 settembre:

LAIGUEGLIA – Liguria

BOVA – Calabria

BETTONA – Umbria

CASTELLABATE – Campania

STRASSOLDO – Friuli Venezia Giulia

STERNATIA – Puglia

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Toscana

BORGHETTO – Veneto

MONTECOSARO – Marche

GANGI – Sicilia

VITORCHIANO – Lazio

ROTONDELLA – Basilicata

BAGNOLI DEL TRIGNO – Molise

CHAMOIS – Valle D’Aosta

CASTELSARDO – Sardegna

Condividi post: