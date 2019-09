Film in TV, oggi 27 settembre 2019: Il principe abusivo, Guardiani della galassia e altre proposte

Film in Tv di oggi, venerdì 27 settembre 2019: ecco quali saranno le proposte cinematografiche per il prime time odierno. La nuova programmazione prevede numerosi titoli interessanti sul piccolo schermo che andranno ad inserirsi tra le varie trasmissioni della prima serata di oggi, in particolare fiction, show e attualità. Se i tanti programmi Rai e Mediaset in onda stasera in Tv non sono di vostro gradimento, potreste sempre valutare la visione di uno dei film in onda oggi. I generi proposti saranno per tutti i gusti, anche quelli dei telespettatori più esigenti. Pronti a scoprire i film in onda questa stasera? La visione come sempre è garantita a partire dalle ore 21.10 circa. Ecco la nostra ricca selezione per il prime time odierno.

Il principe abusivo, su Rai1

Antonio (Alessandro Siani), uno squattrinato cronico che vive a scrocco, si ritrova al cospetto di Letizia (Sarah Felberbaum), una principessa viziata in cerca di popolarità, di cui inevitabilmente si innamora. In un mondo in cui i pregiudizi dei ricchi nei confronti dei poveri sono radicati e difficili da estirpare, per il giovane povero l’unica possibilità per stare a corte è quella di seguire i consigli del ciambellano di corte Anastasio (Christian De Sica). I ruoli tra mentore e allievo sono però destinati a rovesciarsi quando Anastasio si innamora di Jessica (Serena Autieri), la cugina di Antonio, e avrà bisogno di suggerimenti per mischiarsi al popolo.

Guardiani della galassia, film su Italia 1

Lo sfacciato avventuriero Peter Quill si ritrova ad essere l’oggetto di una inesorabile caccia alla taglia dopo aver rubato una misteriosa sfera ambita da Ronan, un potente malvagio che minaccia l’intero universo. Per eludere il sempre più tenace Ronan, Quill e’ costretto a fare gruppo con un quartetto di disadattati alieni prima di scoprire quale sia la reale potenza della sfera e capire di avere tra le mani le sorti di tutta la galassia.

The Twilight Saga: Breaking Dawn su La5

Bella e il vampiro Edward, dopo essersi sposati e aver vinto le ultime resistenze di lui, si concedono finalmente l’una all’altro. La ragazza, oltre a cominciare la trasformazione che la renderà immortale, rimane incinta. La sofferta nascita della figlia Renesmee sovvertirà il precario equilibrio tra i Cullen e i Vulturi, destinati a scontrarsi in una nuova battaglia.

La Bonne, film su Cielo

Siamo nella Vicenza di metà anni ’50 e Anna, sposata con Giacomo impegnato in politica nel Consiglio comunale, passa le giornate in casa facendo da badante alla suocera. Quando conosce meglio Angela, la giovane domestica, le cose cominciano a cambiare. La donna si lascia andare a confidenze sempre più intime e…

