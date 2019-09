Stasera in TV, programmi oggi 25 settembre: Rocco Schiavone, Chi l’ha Visto, film e Al Bano

Cosa andrà in onda stasera in TV, oggi mercoledì 25 settembre 2019? Se volete passare delle ore di relax davanti al vostro televisore comodamente seduti sul divano di casa, eccovi l’approfondita guida per scoprire tutti i programmi, le fiction ed i film della giornata. In dettaglio, troverete l’elenco dei principali canali in chiaro tra Rai e Mediaset, per scoprire quale proposta rientra maggiormente nelle vostre corde e cosa potrete visionare nel prime time.

Stasera in TV Rai, ecco i programmi del prime time

Stasera in TV, su Rai1 andrà in onda dalle 21.25 il film Metti la nonna in freezer. Ecco la trama: Claudia è una giovane restauratrice che lavora in proprio, con l’aiuto delle due amiche più care. Da mesi ha completato un grosso lavoro per la Sovrintendenza ma la pubblica amministrazione non le paga quanto dovuto. L’unica entrata certa è la pensione della nonna Birgit, ma improvvisamente la nonna muore, e nella mente di Claudia e delle sue amiche si fa strada un insano proposito: surgelare il cadavere dell’anziana signora per continuare ad incassare la sua pensione.

Su Rai2 dalle 21.20 in onda Rocco Schiavone con Prima che il gallo canti. Ecco la trama: Rocco Schiavone è un vicequestore in forza alla Polizia di Stato, romano fin nel midollo, che si ritrova a dover svolgere le sue funzioni nella città di Aosta. saccente, sarcastico nel senso più romanesco del termine, maleducato, cinico quanto basta; odia il suo lavoro, soprattutto odia Aosta. Però ha talento.

Su Rai3 spazio per una nuova puntata di Chi l’ha visto a partire dalle 21.20. La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilità di telefonare in diretta.

Programmi oggi, cosa va in onda su Mediaset

Su Canale 5 dalle 21.20 andrà in onda il documentario È la mia vita. Questo spaccato TV affronta i principali temi che hanno caratterizzato la vita di Al Bano: la musica, la carriera, i concerti, i viaggi, il sodalizio artistico e il matrimonio con Romina Power, i figli, la scomparsa di Ylenia, il rapporto con la madre, la fede perduta e ritrovata, la malattia, fino all’annunciato ritiro dalle scene.

Su Italia1 dalle 21.20 il film I fantastici 4 e Silver Surfer. Ecco la trama: Mentre la donna invisibile e Mr Fantastic si preparano a convogliare a nozze, strani crateri si formano in alcune zone del pianeta. La causa di tutto questo è Galactus: un essere cosmico che divora i pianeti per nutrirsi.

Su Rete4 dalle 21.25 Fuori dal coro. Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

