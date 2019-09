Stasera in TV, programmi 24 settembre: La Strada di Casa, #CartaBianca, Il Segreto e tanti film

Cosa andrà in onda stasera in TV, oggi martedì 24 settembre 2019? Se volete passare delle ore di relax davanti al vostro televisore comodamente seduti sul divano di casa, eccovi l’approfondita guida per scoprire tutti i programmi, le fiction ed i film della giornata. In dettaglio, troverete l’elenco dei principali canali in chiaro tra Rai e Mediaset, per scoprire quale proposta rientra maggiormente nelle vostre corde e cosa potrete visionare nel prime time.

Stasera in TV Rai, ecco i programmi del prime time

Stasera in TV su Rai1 dalle 21.25 in onda la seconda stagione de La Strada di casa con il terzo episodio. La scomparsa di Irene, con il passare delle ore, diventa sempre più angosciante. Il più preoccupato di tutti è Baldoni, che fatica a credere che la sua figlioccia abbia avuto un semplice ripensamento riguardo al matrimonio, per giunta senza dirgli niente: è come rivivere l’incubo della scomparsa di Paolo. Baldoni e Fausto iniziano ad indagare, ecco venire alla luce una prima scomoda verità: Lorenzo e Irene erano in crisi, lui l’aveva tradita e la notte prima tra i due c’era stato un violento litigio, scatenato proprio dall’averlo sorpreso tra le braccia di un’altra…

Su Rai2 spazio allo sport con gli Europei di Pallavolo: Francia VS Italia. Su Rai3 dalle 21.20 la nuova puntata di #CartaBianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Programmi oggi, cosa va in onda su Mediaset

Su Canale 5 dalle 21.20 circa, spazio per Cado dalle nubi. Ecco la trama: Cantautore molto originale si trasferisce dalla Puglia a Milano per cercar fortuna dopo che è stato lasciato dalla fidanzata. A Milano lo ospita il cugino che cerca di nascondere di essere gay. A Milano Checco conosce Marika ed è amore a prima vista per entrambi, l’unico ostacolo sembra essere il padre di Marika, un leghista pieno di pregiudizi.

Film anche su Italia1 con Logan – The Wolverine, dalle 21.20 circa. Ecco la trama: Sono passati ormai molti anni dagli eventi narrati in X-Men – Giorni di un futuro passato. Gli X-Men non esistono più, i mutanti sono sempre meno, Logan è invecchiato precocemente e il suo potere rigenerante va indebolendosi. Come non bastasse Charles Xavier ha perso i suoi poteri, minato dall’Alzheimer che avanza. È con questo quadro non certo felice che Logan è costretto a rimettersi all’opera per proteggere Laura, un’adolescente con le sue stesse caratteristiche da mutante.

Su Rete4 una nuova puntata de Il Segreto. Alvaro minaccia Antolina di rivelare a Isaac che abortì un feto non di sei mesi, ma di appena dodici settimane, il che proverebbe che quando si sposò Antolina non era incinta. Antolina è costretta a subire il ricatto di Alvaro. La famiglia Miranar con angoscia si prepara ad accogliere Pancho, ma durante il viaggio il felino scappa e questo avvenimento getta nel panico tutti gli abitanti di Puente Viejo e dintorni. Julieta dopo aver ascoltato le parole di donna Francisca trova la forza per reagire e tornare a vivere. Don Anselmo ritorna dal suo viaggio e comunica a Carmelo e Don Berengario che partirà per un lungo ritiro spirituale.

