Film in TV, oggi 24 settembre 2019: Cado dalle nubi, Logan e le proposte di stasera

Film in Tv di oggi, martedì 24 settembre 2019: ecco quali saranno le proposte cinematografiche per il prime time odierno. La nuova programmazione prevede numerosi titoli interessanti sul piccolo schermo che vanno ad inserirsi tra le varie trasmissioni della prima serata di oggi, tra fiction, sport e approfondimento. Se i tanti programmi Rai e Mediaset in onda stasera in Tv non sono di vostro gradimento, potreste sempre valutare la visione di uno dei film in onda oggi. I generi proposti saranno per tutti i gusti, anche quelli dei telespettatori più esigenti. Pronti a scoprire i film in onda questa stasera? La visione come sempre è garantita a partire dalle ore 21.10 circa. Ecco la nostra ricca selezione per il prime time odierno.

Cado dalle nubi, Checco Zalone su Canale 5

Cantautore molto originale si trasferisce dalla Puglia a Milano per cercar fortuna dopo che è stato lasciato dalla fidanzata. A Milano lo ospita il cugino che cerca di nascondere di essere gay. A Milano Checco conosce Marika ed è amore a prima vista per entrambi, l’unico ostacolo sembra essere il padre di Marika, un leghista pieno di pregiudizi.

Logan – The Wolverine, il film di oggi su Italia 1

Sono passati ormai molti anni dagli eventi narrati in X-Men – Giorni di un futuro passato. Gli X-Men non esistono più, i mutanti sono sempre meno, Logan è invecchiato precocemente e il suo potere rigenerante va indebolendosi. Come non bastasse Charles Xavier ha perso i suoi poteri, minato dall’Alzheimer che avanza. E’ con questo quadro non certo felice che Logan è costretto a rimettersi all’opera per proteggere Laura, un’adolescente con le sue stesse caratteristiche da mutante.

Matrimoni e altri disastri, la commedia di RaiMovie

Nanà ha 40 anni e vive a Firenze, dove manda avanti una piccola libreria insieme all’amica Benedetta, una donna un po’ svampita. Nanà non è sposata: un problema che con l’avanzare dell’età comincia a farsi sentire, più per gli altri però che per lei e soprattutto per la sua famiglia – molto borghese e convenzionale – che fa molte pressioni in questa direzione. L’occasione per rivedere le sue posizioni gliela darà il matrimonio della sorella con Alessandro, un simpatico rampante carrierista.

Codice Unlocked, il film di TV8

Noomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas in un teso spy-action. Alice, agente esperta negli interrogatori, mette sotto torchio un terrorista ma commette un pericoloso passo falso.

