Massimo Giletti durissimo con Barbara d’Urso, Pamela Prati ospite: “Inaccettabile!” (VIDEO)

Ieri sera Massimo Giletti durante la prima puntata d’esordio di Non è l’Arena, ha ospitato in studio Pamela Prati, parlando del fidanzato “fantasma” Mark Caltagirone e mostrando al pubblico documenti inediti. Il giornalista infatti, ha fatto sentire alcuni messaggi vocali che una voce maschile spediva proprio alla showgirl sarda, oltre ad una chat “piccante” dove avevano un approccio intimo e virtuale. Al termine della sua esposizione dei fatti, Giletti si è duramente scagliato contro la collega d’Urso, rea di avere fatto ore ed ore di trasmissione sulla base del nulla.

Massimo Giletti ospita Pamela Prati e bacchetta tutti

“Si possono perdere mesi e mesi di programmi televisivi quando bastavano poche ore? Una settimana per capire che qualcosa non tornava? Bastava cliccare e trovare dei documenti”, ha sbottato Massimo Giletti. La questione però, non è così semplice, data anche la “rete” che probabilmente esiste alle spalle del “trio” che ha messo in piedi questa telenovela orrenda. E così, mentre su La7 c’era Pamela Prati, da Barbara d’Urso la mamma del finto Sebastian Caltagirone, racconta in lacrime la loro esperienza.

Massimo Giletti, al termine della parentesi dedicata a Pamela Prati, si è duramente scagliato contro Barbara d’Urso, accusandola di avere trattato il caso in maniera poco seria, facendolo diventare un infinito romanzo che strizzava l’occhio al gossip più che al reale caso di cronaca.

Giletti durissimo con Barbara d’Urso

“Non è accettabile che una fake news facilmente individuabile diventi un romanzo per infinite puntate, è inaccettabile da un punto di vista deontologico. […] Questa vicenda, se fosse stata trattata in modo serio, perché chi si vanta di essere sotto testata giornalistica deve essere serio, avrebbe trovato una serie di documenti che, forse, avrebbero potuto aprire gli occhi a chi trattava questo argomento […] Sui social non ci sono filtri ma in televisione, abbiamo il dovere di verificare le cose”, ha affermato Massimo Giletti.

Il conduttore poi ha concluso: “Se si indagava, si scoprivano cose molto particolari ossia che questo sistema Mark Caltagirone era già stato usato in passato. Un giornalista lo deve fare. La televisione ha dei mediatori. Se siamo testata giornalista abbiamo il dovere di verificare le cose. Non si è testata giornalistica per caso. Uno deve aprire gli occhi, chi studiava queste carte doveva farlo”.

Visualizza questo post su Instagram Massimo Giletti durissimo contro Barbara d’Urso 🔥 Un post condiviso da Blogtivvu.com – Gossip e TV (@blogtivvu_com) in data: 22 Set 2019 alle ore 9:59 PDT

Condividi post: