Taylor Mega vuota il sacco: “Erica Piamonte? Quando veniva a Milano non stava con me…”

Continua lo “scontro” socia tra Taylor Mega ed Erica Piamonte. La prima sostiene che tra di loro ci sia stata solamente una amicizia mentre la seconda, afferma che tra di loro ci fosse qualcosa di più. L’ex gieffina inoltre, ha voluto precisare di avere scoperto della presenza di Giorgia Caldarulo mentre guardava Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso. Attraverso le Instagram Stories, la toscana ha voluto precisare alcuni dettagli della faccenda che sta appassionando gli amanti del gossip.

Erica Piamonte e Taylor Mega: botta e risposta social

“Se io dico che non sapevo nulla di quelle foto è perché effettivamente non ne sapevo nulla. – ha esordito Erica Piamonte – Ho guardato Pomeriggio 5, ho scoperto, guardando con i miei occhi, che sarebbero uscite quelle foto e vi posso giurare che io speravo che fosse uno scherzo. Visto che io sono una persona molto orgogliosa, ho fatto finta di niente, aspettando che fosse lei, che per quanto mi riguarda era lei nella posizione di dovermi delle spiegazioni”.

L’ex gieffina continua: “Dopo Pomeriggio 5 fece una diretta Instagram e le chiesero qualcosa tipo “Ma Erica?” e io ero lì a guardare, pensando “Ora cosa ca**o dirà? Voglio sapere”. Lei disse: “No, Erica non so, non mi risponde”. Io avevo gli occhi sgranati, ero scioccata. Perché io non è che non le rispondevo, ma ero lì ad aspettare che lei mi dicesse qualcosa. Io sono stata inca**ata come una bestia per una settimana, aspettando quelle famose spiegazioni che sto ancora aspettando, quindi chi vuole credere creda, chi non vuole credere non creda”.

“Quando andava a Milano vedeva altre persone…”

Taylor Mega dal canto suo ha vuotato il sacco, dicendo che Erica Piamonte quando andava a Milano, vedeva altre persone oltre lei: “Vi siete mai chiesti quando veniva a Milano, e non stava da me, con chi stava? Da sola? Non penso proprio. Quindi, indagate un attimino e cercate di capire questa cosa. Perché è inutile fare la gelosa soltanto adesso che vede la foto con un’altra, quando lei invece si faceva gli affari suoi ogni volta che non si faceva sentire con me”.

L’influencer poi conclude: “Quello che voglio dire è che se sei in una relazione, si può chiamare tradimento ma se sei in amicizia, dove tu vedi altre persone, perché io non posso vederne altre? Solo perché era un’altra ragazza perché se fosse stato un uomo sarebbe andato bene? A me queste cose non mi tornano, io non sono una persona che manca di rispetto”.

