Stasera in TV, programmi oggi 21 settembre: Amici Celebrities, Ulisse e tanti film

Cosa andrà in onda stasera in TV, oggi sabato 21 settembre 2019? Se volete passare delle ore di relax davanti al vostro televisore comodamente seduti sul divano di casa, eccovi l’approfondita guida per scoprire tutti i programmi, le fiction ed i film della giornata. In dettaglio, troverete l’elenco dei principali canali in chiaro tra Rai e Mediaset, per scoprire quale proposta rientra maggiormente nelle vostre corde e cosa potrete visionare nel prime time.

Stasera in TV Rai, ecco i programmi del prime time

Stasera in TV, su Rai1 dalle 21:25 si ricomincia con Ulisse: il piacere della scoperta. Alberto Angela presenta la nuova stagione di ”Ulisse: il piacere della scoperta”. Sei nuove puntate in esclusiva, dedicate alla storia, all’arte e alla cultura. Da non perdere la meraviglia delle riprese con la tecnologia in 4K, per le storie dei personaggi protagonisti dei racconti e per lo splendore dei luoghi che non stancano mai di affascinare il pubblico.

Su Rai2 dalle 21.05, N.C.I.S. Durante un Battesimo dell’Equatore a bordo della USS Ewing, un modo per celebrare il passaggio di una nave della Marina a attraverso il “Parallelo Zero”, viene avvistato un corpo senza vita in mare…

Su Rai3 dalle 21.20 il film di fantascienza Arrival. Alcune navicelle aliene sbarcano in tutto il mondo. La dottoressa Louise Banks (Amy Adams), esperta linguista, viene reclutata dalle forze militari per scoprire se gli extraterrestri abbiano intenzioni pacifiche o meno.

Programmi oggi, cosa va in onda su Mediaset

Spazio per i programmi Mediaset. Su Rete 4 dalle 21:25 il film commedia Il marchese del Grillo. In un paese della Bassa Padana, Brescello, nell’immediato dopoguerra, viene eletto un sindaco comunista: Giuseppe Bottazzi detto Peppone. A contrastarlo in tutti i modi è il parroco, il combattivo don Camillo. I “rossi” proclamano uno sciopero agricolo e don Camillo fa di tutto per farlo fallire, ma poi non rifiuta di benedire la Casa del Popolo e dà il battesimo all’ultimo nato del rivale. Nel loro amore-odio, nelle loro battaglie e nelle loro alleanze, nei loro intrighi e nella loro coesistenza pacifica i due personaggi rappresentano l’italiano alle prese con la politica negli anni della Ricostruzione. Qualunquista, ma si ride ancora oggi con gusto.

Su Canale 5 dalle 21.20 in onda la prima puntata di Amici Celebrities. La scuola di Amici di Maria De Filippi ha aperto le sue porte a 12 personaggi famosi con la passione per il ballo e il canto. Solo uno sarà il vincitore!

Su Italia 1 dalle 21.20 il film Il cacciatore di giganti. Il giovane contadino Jack inavvertitamente apre un varco tra la Terra e il mondo di una terribile razza di giganti, riaccendendo una vecchia e leggendaria guerra che va avanti da secoli e secoli. I giganti vorrebbero rimpossessarsi del pianeta che una volta era di loro proprietà. esautorando il re e costringendo Jack alla battaglia della sua vita per fermarli: combattendo per il pianeta, per la sua gente e per l’amore della coraggiosa principessa Isabelle, Jack è destinato a divenire lui stesso un mito per l’audacia mostrata nel fronteggiare il nemico faccia a faccia e ad armi impari.

