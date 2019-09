Film in TV, oggi 21 settembre 2019: Arrival, Il cacciatore di giganti e tutte le proposte

Film in Tv di oggi, sabato 21 settembre 2019: ecco quali saranno le proposte cinematografiche per il prime time odierno. La nuova programmazione prevede numerosi titoli interessanti sul piccolo schermo che vanno ad inserirsi tra le varie trasmissioni della prima serata del weekend. Se i tanti programmi Rai e Mediaset in onda stasera in Tv non sono di vostro gradimento, potreste sempre valutare la visione di uno dei film in onda oggi. I generi proposti saranno per tutti i gusti, anche quelli dei telespettatori più esigenti. Pronti a scoprire i film in onda questa stasera? La visione come sempre è garantita a partire dalle ore 21.10 circa. Ecco la nostra ricca selezione per il prime time odierno.

Arrival, il film di fantascienza di Raitre

Alcune navicelle aliene sbarcano in tutto il mondo. La dottoressa Louise Banks (Amy Adams), esperta linguista, viene reclutata dalle forze militari per scoprire se gli extraterrestri abbiano intenzioni pacifiche o meno.

Il cacciatore di giganti, oggi su Rete 4

Il giovane contadino Jack inavvertitamente apre un varco tra la Terra e il mondo di una terribile razza di giganti, riaccendendo una vecchia e leggendaria guerra che va avanti da secoli e secoli. I giganti vorrebbero rimpossessarsi del pianeta che una volta era di loro proprietà. Esautorando il re e costringendo Jack alla battaglia della sua vita per fermarli: combattendo per il pianeta, per la sua gente e per l’amore della coraggiosa principessa Isabelle, Jack è destinato a divenire lui stesso un mito per l’audacia mostrata nel fronteggiare il nemico faccia a faccia e ad armi impari.

Don Camillo, film su Rete 4

In un paese della Bassa Padana, Brescello, nell’immediato dopoguerra, viene eletto un sindaco comunista: Giuseppe Bottazzi detto Peppone. A contrastarlo in tutti i modi è il parroco, il combattivo don Camillo. I “rossi” proclamano uno sciopero agricolo e don Camillo fa di tutto per farlo fallire, ma poi non rifiuta di benedire la Casa del Popolo e dà il battesimo all’ultimo nato del rivale. Nel loro amore-odio, nelle loro battaglie e nelle loro alleanze, nei loro intrighi e nella loro coesistenza pacifica i due personaggi rappresentano l’italiano alle prese con la politica negli anni della Ricostruzione. Qualunquista, ma si ride ancora oggi con gusto.

Case 39, film horror su TV8

Emily Jenkins è un’assistente sociale che segue casi di bambini in difficoltà e che è in genere abituata a tenere presente la distanza tra la sua vita personale e il suo lavoro. Quando però incontra Lilith le distanze si accorciano fino a quasi annullarsi. Duramente seviziata dai genitori, Lilith è in pericolo di vita. Emily lotta per difenderla e riesce a portarla a casa con sé. Ma la sua battaglia sarà molto più dura di quanto lei non si potesse aspettare.

Inga Lindstrom – Nuvole su Sommarholm su La5

La fotografa Stina chiede all’amica Britta, infermiera, di accompagnarla per il suo prossimo reportage sulla ricca famiglia Rosen. Quando il figlio del patriarca, colto da un violento attacco d’asma, viene soccorso da Britta, fra i due nasce un sentimento che sfocerà in un amore impossibile.

