Matrimonio a prima vista 4: cosa è successo nella terza puntata, coppie al bivio

Ieri sera è andato in onda su Real Time il terzo appuntamento con la trasmissione Matrimonio a prima vista Italia 4, l’esperimento sociale che vede protagoniste tre coppie di neo sposi. Finalmente i sei ragazzi iniziano a tirare le somme dopo i primi giorni di convivenza che ha fatto seguito alle nozze ed alla luna di miele e per qualcuno sorgono i primi grandi problemi da affrontare. Siamo ormai agli sgoccioli dell’edizione e le tre coppie proprio non riescono a raggiungere la pace dei sensi. Anche quella che apparentemente sembrava essere la più affiatata, ovvero la coppia formata da Cecilia e Luca, sembra essere destinata al momento a naufragare, vittima forse di un blocco che sembra aver appiattito totalmente il rapporto, ormai fermo da tempo, dopo il botto iniziale.

Matrimonio a prima vista 4: la terza puntata

La razionalità di Cecilia, così tanto temuta dalla ragazza, l’ha messa nella condizione di prendere le distanze da Luca ma anche quest’ultimo ha messo una barriera davanti alla donna. Alla base della loro relazione matrimoniale, la troppa superficialità che ha dominato inizialmente ma che ora non sembra voler lasciare spazio ad altro. E’ come se, dopo l’entusiasmo iniziale, ora quel rapporto non abbia più nulla da offrire.

Luca ne parla con Nada, l’esperta di Matrimonio a prima vista, e ne viene fuori un blocco importante, legato alla perdita della madre avvenuta quando lui aveva appena 6 anni e mai, forse, risolta dentro di sé. Questo lo porta ad aver paura ad aprirsi ed approfondire il rapporto. Entrambi sono intenzionati a lavorarci su ma l’idillio iniziale è visibilmente svanito.

Per Fulvio e Federica invece le cose sembrano andare meglio. La luna di miele a Zanzibar è (fortunatamente) archiviata e Federica sembra aver cambiato atteggiamento verso il marito, dopo essere andata a trovarlo nel suo habitat, Castiglione della Pescaia, innamorandosi della Toscana. Ora però, il problema sembra essere un altro: mentre lui ha rinunciato a stuzzicarla, lei aspetta il suo primo passo, desiderosa adesso di un maggiore contatto. E una volta raggiunta in provincia di Milano, Fulvio ha notato un nuovo passo indietro della giovane. E’ davvero troppo tardi per recuperare?

La coppia formata da Marco e Ambra sembra più aver stabilito un rapporto fraterno che da marito e moglie. Colpa dell’atteggiamento della ragazza che ammette di sentirsi nella coppia l’uomo e la donna messi insieme. Continua a desiderare un uomo più “virile” che sappia tenerle testa ma Marco nonostante gli sforzi non può cambiare la sua natura. Inoltre il pensiero di trasferirsi da lui e lasciare la sua vera famiglia manda in crisi la ragazza.

La puntata di ieri ha visto inoltre anche un incontro tra le coppie per confrontarsi e discutere dei loro problemi. Gli uomini e le donne si sono ricongiunti e hanno rivelato le loro rispettive difficoltà di questa esperienza. Alla fine della seconda puntata, nuova réunion, in vista del bilancio finale dell’esperienza che, secondo le anticipazioni relative alla prossima puntata, potrebbe essersi rivelata negativa per tutte e tre le coppie protagoniste.

