Chi l’ha visto, puntata 18 settembre: Angela Lucanto, caso Bibbiano, morte Annamaria Sorrentino

La trasmissione Chi l’ha visto torna stasera, mercoledì 18 settembre, con un nuovo appuntamento in onda in diretta su Raitre. Alla conduzione, come sempre, la padrona di casa Federica Sciarelli che tornerà ad occuparsi dei casi di attualità e cronaca del momento e delle scomparse recenti e non solo. Ecco a seguire quali sono le anticipazioni della nuova puntata di Chi l’ha visto, con le informazioni utili per poterla seguire anche in diretta streaming.

Chi l’ha visto, anticipazioni: i casi di stasera 18 settembre 2019

Nella puntata di oggi di Chi l’ha visto, parla Angela Lucanto, protagonista della storia vera a cui si ispira la fiction con Sabrina Ferilli “L’amore strappato”: “mi hanno tolto ai miei genitori. Mio padre, accusato di violenze, è finito in carcere, innocente. Poi è stato assolto, ma io sono stata data comunque in affidamento e non sono potuta più tornare dalla mia famiglia”, ha raccontato.

Federica Sciarelli prosegue l’inchiesta sul caso di Bibbiano con nuovi documenti inediti e altre testimonianze su come riuscivano a strappare i bambini alle loro famiglie. Nella puntata odierna, anche il giallo della morte di Annamaria Sorrentino, ex miss Campania, volata giù dal terzo piano della casa in Calabria dove era in vacanza col marito e altre coppie di amici. I genitori della giovane mamma sordomuta non credono al suicidio.

CHI L’HA VISTO, DIRETTA STREAMING E REPLICA – In riferimento alla visione in streaming della nuova puntata di Chi l’ha visto di stasera, ricordiamo che su Rai.Tv sarà possibile vedere la ‘diretta’ della puntata in concomitanza con la messa in onda su RaiTre, mentre poche ore dopo, sul sito Rai.Tv sarà visibile la replica streaming della puntata.

