Nadia Toffa, “Vorrei sentire il suono della tua voce”: la toccante dedica di Andrea Pucci

Nadia Toffa è ancora una ferita aperta per molte persone che hanno avuto l’onore di conoscerla. In tanti, negli ultimi giorni, hanno voluto ricordarla, in concomitanza con il primo mese dalla sua scomparsa. Lo ha fatto Federica Panicucci in apertura della nuova stagione di Mattino Cinque, e così anche Barbara d’Urso nei giorni scorsi, proprio ad un mese esatto dalla morte, avvenuta il 13 agosto scorso. Nelle passate ore, a ricordarla con un toccante stato Instagram è stato il collega ed amico Andrea Pucci.

Andrea Pucci e il messaggio a Nadia Toffa

Alla vigilia del ritorno de Le Iene con la nuova stagione, la prima senza Nadia Toffa, Andrea Pucci, ex inviato del programma di Davide Parenti, in queste ore ha scritto un post Instagram raggiunto da migliaia di persone, il cui pensiero era rivolto ancora una volta alla giovane giornalista bresciana uccisa da un cancro contro il quale ha lottato per quasi due anni.

“È così, mi vieni in mente, le nostre chiacchierate brevi ma sempre ricche di contenuti, i nostri abbracci, la stima professionale ed umana reciproca, vorrei sentire il suono della tua voce”, il messaggio di Andrea Pucci su Instagram.

Nella foto postata, Nadia insieme all’amico Andrea in un momento a Le Iene all’insegna delle risate. Il suo sorriso ci accompagnerà ancora per molto tempo. Tanti i commenti di coloro che hanno apprezzato le parole del comico ricolte alla Toffa: “A te che senza scene montate, senza spettacolarizzazione la ricordi, un abbraccio di conforto per il tuo essere umano dote oggi unica vostro mondo”.

Condividi post: