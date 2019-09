Detto Fatto, Bianca Guaccero torna oggi: Carla Gozzi e Guillermo Mariotto new entry

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, Bianca Guaccero torna alla guida di Detto Fatto, il factual show appuntamento fisso del pomeriggio di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’ottava stagione prenderà il via da oggi, lunedì 16 settembre, con un nuovo orario, dalle 14.50, e, novità di questa stagione, il programma sarà sempre in diretta, consentendo così maggiore interazione con il pubblico a casa, che diventerà sempre più protagonista attraverso i social network e grazie anche alla presenza di nuove rubriche.

Detto Fatto, Carla Gozzi e Guillermo Mariotto new entry

Due volti nuovi entreranno a far parte del cast fisso della trasmissione: l’esperta di stile Carla Gozzi, che si occuperà del cambio look e sarà titolare di nuovi spazi, e Guillermo Mariotto, uno “spettatore speciale” che commenterà il programma in maniera dissacrante. Confermata, inoltre, la presenza di uno dei protagonisti più amati di “Detto Fatto”: Gianpaolo Gambi, che farà divertire il pubblico a casa con la sua comicità.

Ricchissimo il menu della prima puntata. Bianca Guaccero inaugurerà la nuova stagione cantando e ballando un brano inedito che sarà la sigla del programma e, per l’occasione, sarà accompagnata anche da un corpo di ballo. Tra i versi della sigla ci sarà “Così come sei”, che sarà anche l’hashtag – #COSICOMESEI – di una campagna social legata al programma che inviterà tutti ad accettarsi e mostrarsi per quello che si è realmente, imparando a convivere con le proprie imperfezioni e a combattere le proprie insicurezze.

Novità, conferme ed ospiti speciali

Nel corso della prima puntata, poi, Carla Gozzi farà il suo primo cambio look e Guillermo Mariotto saprà già come sorprendere il pubblico. Tanti gli ospiti. Alba Parietti si farà truccare in studio dal make up artist Simone Belli, lo Chef Andrea Mainardi ospiterà nel suo spazio la star del web Camihawke – protagonista su Rai2 con “Nella mia cucina” -, mentre da Napoli si collegherà Stefano De Martino, nuovo conduttore di “Stasera tutto è possibile”, alle prese con le prove del comedy show di Rai2.

Il pubblico conoscerà anche un nuovo tutor, il medico estetico Dario Tartaglini, e ritroverà Jennifer dalla Zorza, esperta di moda intimo, che presenterà i capi must have per la prossima stagione. Debutterà poi “Dai che ce la fai!”, la nuova rubrica che apre le porte a chiunque ritenga di avere delle abilità particolari, come quella del primo protagonista che presenterà il “Dog Fitness”, ginnastica da fare insieme ai propri amici a quattro zampe.

