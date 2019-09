Melaverde, puntata 15 settembre: nuovi servizi con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, info streaming

Prende ufficialmente il via oggi, domenica 15 settembre 2019 la nuova stagione (la 22esima) della trasmissione Melaverde, in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5. Al timone del programma dedicato alle bellezze della nostra splendida Italia, ai mestieri antichi che rischiano di perdersi, agli usi ed ai costumi ritroveremo Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Quest’ultimo ha ufficialmente preso il posto dello storico volto Edoardo Raspelli dopo il suo addio amaro dal programma che ha condotto per svariate edizioni. Ecco di seguito quali sono le anticipazioni sui nuovi servizi e come poterli visionare anche in streaming e in replica dopo la messa in onda su Canale 5 di oggi 15 settembre.

Anticipazioni Melaverde 15 settembre 2019

Melaverde in questa prima puntata stagionale ci racconterà la storia di Franco e Daniela. Si conoscono giovanissimi ed a legarli è la grande passione comune per le piante officinali. Trascorrono le loro giornate tra i campi della campagna lodigiana alla ricerca di erbe spontanee. Quella passione cresce, e con il tempo diventa il loro lavoro. Franco e Daniela si sposano e iniziano quarant’anni fa con una piccola erboristeria artigianale. Oggi la loro è diventata una delle più importanti aziende nel mondo della cosmesi naturale e uno dei marchi più famosi nel settore. Si chiama L’Erbolario.

I loro prodotti vengono esportati in 42 nazioni nel mondo. Ogni prodotto che esce dai loro laboratori è fatto esclusivamente con materie prime naturali, certificate e di altissima qualità. Un’azienda che è una vera eccellenza del made in Italy, famosa nel mondo, che non ha mai perso però la sua vocazione artigianale e familiare. Ellen Hidding patirà dalla raccolta delle erbe officinali in uno degli orti biologici dell’azienda, per poi seguire tutte le fasi di produzione.

Siamo nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, a oltre i mille metri di quota, tra i pascoli e le montagne che caratterizzano il territorio di Scanno, in provincia de L’Aquila. Qui, Vincenzo Venuto racconterà la storia di Gregorio, uno degli ultimi “armentari”, i vecchi pastori, che con le loro enormi greggi fatte di migliaia di pecore, percorrevano questi monti sempre alla ricerca del pascolo migliore per i propri animali, fino giù in Puglia. Il viaggio all’interno del Parco continuerà per andare alla scoperta di una coltivazione molto particolare. In un orto officinale, insieme ad altre erbe di montagna, viene coltivata la Genziana, pianta della quale si utilizzano le radici, protetta in natura e della quale è vietata la raccolta. Poi si parlerà anche del territorio e delle proposte turistiche di Pescasseroli, dove ha sede il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e si andrà alla scoperta dei dolci più tipici della tradizione abruzzese.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la nuova puntata di oggi 15 agosto 2019 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand.

