La Domenica Ventura, Simona Ventura torna a parlare di calcio e non solo: ospiti e anticipazioni

Prenderà il questa oggi 15 settembre La Domenica Ventura, il nuovo programma condotto da Simona Ventura su Raidue a partire dalle ore 12.00 in punto. La conduttrice, dopo il ritorno in Rai torna ad occuparsi nuovamente di calcio. Al suo fianco ritroveremo Francesco Rocchi, giornalista e inviato di RaiSport. Sono trascorsi diversi anni da Quelli che il calcio e che vedeva proprio la Ventura alla conduzione e da oggi sarà per lei e per i telespettatori amanti dello sport un graditissimo ritorno. Ecco quali sono le anticipazioni sulla trasmissione e sugli ospiti della prima puntata di oggi 15 settembre.

La Domenica Ventura, prima puntata oggi 15 settembre

In concomitanza con la terza giornata di Campionato di Serie A, prende il via su Raidue la nuova trasmissione condotta da Simona Ventura. Ospite della prima puntata, Massimo Ferrero, Presidente della Sampdoria. Ogni domenica, a mezzogiorno e per un’ora, Simona Ventura ci terrà compagnia con il programma La Domenica Ventura per raccontare il match delle 12.30 attraverso ciò che accade dentro e fuori gli stadi: le voci dei protagonisti ma anche quelle dei loro familiari, per vivere situazioni inedite e mai viste prima, con i collegamenti degli inviati che, dalle case dei giocatori o in giro per l’Italia, offriranno un punto di vista differente della partita calcistica.

In studio Simona Ventura ospiterà e darà voce ai campioni dello sport, di oggi e di ieri attraverso una serie di interviste esclusive e originali, con una particolare attenzione al mondo femminile dello sport e alle protagoniste delle diverse discipline azzurre.

Intrattenimento e informazione dunque, frutto della collaborazione tra Raidie e Raisport: La Domenica Ventura è pronta a raccontarvi un’ora di sport da una prospettiva differente e assolutamente innovativa. Quella di SuperSimo e dei suoi speciali ospiti.

